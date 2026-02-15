Nowa jednostka na wschodniej granicy Polski. "Oczy i uszy NATO"

Wojskowym oddano do użytku kompleks koszarowy. Zarówno przedstawiciele armii, jak i samorządu określają pojawienie się batalionu jako "moment historyczny".

Specjalne zadanie jednostki

Jednostka podległa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej ma pełnić rolę "oczu i uszu" polskiej armii stanowiącej część wschodniej flanki NATO. Batalion wzmacnia bowiem potencjał rozpoznawczy i bezpieczeństwo granicy Polski.

– To inwestycja, która przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom naszej gminy i miasta Ełk, ale całemu regionowi i wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczył wójt Tomasz gminy Ełk Osewski, cytowany przez rmf24.pl.

Decyzję o powołaniu 16. Batalionu Rozpoznawczego wydał szef Ministerstwa Obrony Narodowej w październiku 2023 roku. "Inwestycja w Konieczkach posuwała się w ekspresowym tempie – już na początku 2024 roku ruszyły prace nad tymczasowym obozowiskiem kontenerowym, a w listopadzie ubiegłego roku żołnierze mogli opuścić tymczasowe miejsca dyslokacji i przenieść się do nowej, docelowej bazy" – przekazała gmina.

Co zrobi NATO, gdy Rosja zaatakuje przesmyk suwalski?

Szef NATO Mark Rutte ostrzegł, że ewentualna próba blokady przez Rosję tzw. przesmyku suwalskiego spotka się ze "szybką i druzgocącą" reakcją Sojuszu.

Rutte zapewnił, że NATO jest przygotowane do obrony swoich członków i każda agresja zostanie odparta z całą siłą możliwości sojuszniczych. Podkreślił, że NATO jest sojuszem obronnym i jego reakcja będzie "zabójcza, jeśli spróbują nas zaatakować".

Zapewnił, że Sojusz regularnie przeprowadza ćwiczenia obejmujące różne scenariusze zagrożeń, wykorzystując najnowsze dane wywiadowcze, dzięki czemu jest w stanie szybko i skutecznie odpowiedzieć na naruszenie bezpieczeństwa terytoriów państw członkowskich.

