MEN jak groźna sekta

#WARTO Jeżeli ktoś sądził, że alarmistyczny ton ostrzegający przed edukacją zdrowotną to przesada, to dziś otrzymuje dowód.

Koalicja na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły ujawniła, jak wyglądają szkolenia nauczycieli przedmiotu edukacja zdrowotna, prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (podległy MEN). Zaprezentowane treści są kolejnym dowodem na wrogie przejęcie resortu edukacji przez genderowych ideologów.