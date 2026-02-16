Policja krytykuje posła PiS. Polityk usuwa zdjęcie z sieci

Gosek zmieścił wpis dotyczący żołnierza, który postrzelił Syryjczyka na granicy z Białorusią. Dołączył do niego grafikę, na której widać wojskowego, który jest zakuty w kajdanki i prowadzony przez policjantów.

W serwisie X w niedzielę pojawiło się oświadczenie Polskiej Policji, w którym skrytykowano zachowanie polityka PiS.

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywaniu munduru policyjnego w przekazach, których cel jest wyłącznie polityczny, a przyjęta narracja wprowadza opinię publiczną w błąd. Policjanci nie zatrzymywali i nie doprowadzali podejrzanych w tej sprawie. Mundur w Rzeczypospolitej Polskiej jest symbolem służby, odpowiedzialności i zaufania społecznego, wymaga szacunku i rzetelności w przekazie. Każdego dnia tysiące polskich policjantów dbają o bezpieczeństwo Polaków" – czytamy o świadczeniu.

twitter

"Jesteśmy wszędzie tam, gdzie drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda i potrzebna jest pomoc. Solidarnie z innymi służbami oraz z Wojskiem Polskim stoimy na straży bezpieczeństwa naszego kraju. Często narażając własne życie, o czym świadczy 129 tabliczek epitafijnych na tablicy pamięci w Komendzie Głównej Policji. Chcielibyśmy, by tak często padające w przestrzeni publicznej słowa "murem za polskim mundurem" były wyrazem wdzięczności za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju, a nie tylko hasłem do politycznych potyczek" – podkreśliła Policja w swoim komunikacie.

O czym pisał Gosek?

Poseł Gosek już usunął grafikę z portalu X. W sieci nadal jest jednak dostępny jego oryginalny wpis, w którym zwracał uwagę, że zastępca Prokuratora Generalnego ds. wojskowych, Prokurator Tomasz Janeczek wydał polecenie cofnięcia z sądu aktu oskarżenia względem żołnierza broniącego polskiej granicy – wobec braku znamion czynu zabronionego.

twitter

"Polecenie prokuratora Janeczka – pomimo prawnego obowiązku jego wykonania – nie zostanie zrealizowane, a polski żołnierz, nadal będzie niewinnie siedział na ławie oskarżonych" – napisał.

Czytaj też:

Żołnierz postrzelił migranta na granicy. Szef MON zabrał głosCzytaj też:

Nowa jednostka na wschodniej granicy Polski. "Oczy i uszy NATO"