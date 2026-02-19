Kredyt z SAFE. Mentzen: Konstytucja wymaga zgody ustawowej, ale procedowana ustawa jej nie zawiera

W opublikowanym w czwartek materiale na swoim kanale na YouTube Sławomir Mentzen zwrócił uwagę na liczne problemy i wątpliwości prawne związane z kredytem z programu SAFE. Chodzi między innymi pominięcie Parlamentu Europejskiego przez Komisję Europejską metodą faktów dokonanych, ekspresowy sposób procedowania ustawy dot. SAFE w Polsce, utajnienie projektów w ramach programu, a także konieczność zgody ustawowej na zaciągnięcie tak wysokiej pożyczki, co wskazuje Konstytucja.

Mentzen: Tusk dogadał się z von der Leyen, a gdzie zgoda Sejmu?

Polityk przypomniał, że procedowana w Sejmie ustawa ma charakter jedynie techniczny. Jak tłumaczył, rząd Donalda Tuska Polska już zgodził się na wzięcie kredytu z Unii Europejskiej i zdaniem tegoż rządu nie potrzebuje na to zgody polskiego Sejmu.

– Jak to jest możliwe, że rząd nie pytając Sejmu o zgodę, może się zadłużyć na kolejne 200 miliardów złotych? Polskie wydatki rocznie to teraz około 900 mld zł. Uchwalamy budżet, zgadzamy się, żeby jakieś miliony szły na jakieś pojedyncze rzeczy – na to wszystko musi zgodzić się Sejm. Po czym wychodzi Donald Tusk i mówi, że jeszcze weźmie na boku 200 miliardów, bo się dogadał z Ursulą von der Leyen i was w Sejmie to w ogóle nie powinno interesować? Jakie prawo na coś takiego pozwala – zwrócił uwagę.

SAFE. Tak olbrzymi kredyt wymaga zgody ustawowej

Polityk przypomniał o artykule 89 ustawy zasadniczej, który w ustępie 1 stanowi, że "Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy" "znaczącego obciążenia państwa pod względem finansowym" – co ustawodawca wskazał w punkcie 4.

– Jeżeli wzięcie prawie 200 miliardów złotych pożyczki nie jest znaczącym obciążeniem państwa pod względem finansowym, to nie wiem, co innego się łapie na ten punkt. Konstytucja mówi wprost, że do tego rodzaju spraw rząd musi mieć podkładkę w postaci ustawy. Ale nawet gdyby ustawa przeszła przez Sejm, Senat i dostała podpis prezydenta, to ona nie byłaby ratyfikacją tej umowy międzynarodowej. Dalej nie byłaby taką podkładką, bo tam słowa nie ma o tym, że polski Sejm zgadza się na przyjęcie SAFE. Bo ustawa dotyczy spraw technicznym i nie ma tam zająknięcia o tym, że zgadzamy się na tego typu warunki, że rząd ma upoważnienie do zawarcia tego rodzaju umowy – powiedział Mentzen.

