10 tys. wojskowych z Korei Północnej na rosyjskich poligonach. Zełenski ostrzega

W wywiadzie dla japońskiej agencji Kyodo News ostrzegł, że zdobywanie przez nich doświadczenia w warunkach współczesnej wojny to "szalenie niebezpieczny" precedens.

Szkolenie i transfer doświadczeń

Zdaniem Zełenskiego wojskowi reżimu Kim Dzong Un uczą się m.in. obrony przed atakami rakietowymi oraz wykorzystania i neutralizacji nowoczesnych systemów bezzałogowych – od dronów FPV po maszyny dalekiego zasięgu, w tym konstrukcje światłowodowe. – 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy znajduje się obecnie na terytorium Rosji. To szalenie niebezpieczne, że zdobywają wiedzę o nowoczesnej wojnie hybrydowej – podkreślił ukraiński prezydent.

Według Zełenskiego zdobyte na rosyjskim zapleczu frontu doświadczenie zostanie przeniesione do Korei Północnej i wykorzystane do modernizacji tamtejszych sił zbrojnych. – Uczą się teraz na terytorium Rosji, ponieważ odpowiadamy na rosyjskie ataki. Co najmniej przeniosą tę wiedzę i doświadczenie do Korei Północnej – ocenił.

Rosja i Korea Północna pogłębiają sojusz

Współpraca między Rosją a Koreą Północną wyraźnie zacieśniła się po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W 2024 r. oba państwa podpisały traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym, rozszerzający współpracę wojskową i gospodarczą. Według ustaleń południowokoreańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej (NIS), do tej pory na front miało zostać wysłanych ok. 13 tys. północnokoreańskich żołnierzy.

Jesienią ubiegłego roku państwowe media w Pjongjangu pokazały uroczystości żałobne z udziałem Kim Dzong Una. Na nagraniach było widać przywódcę stojącego przed trumnami okrytymi flagami, w otoczeniu żołnierzy w paradnych mundurach i rodzin poległych. Kim mówił wówczas o "bohaterach, którzy oddali życie w imię wspólnej walki przeciw imperializmowi" i podkreślał, że ich ofiara „zapisze się złotymi zgłoskami w historii”. Zapewniał również, że "Korea Północna zawsze będzie stała ramię w ramię z bratnią Rosją".

