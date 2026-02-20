TVP uruchamia nowy portal. Ma współpracować z Onetem

Serwis został stworzony przez Ośrodek Mediów dla Zagranicy TVP. Choć bazuje na portalu Belsat.pl, strona Belsat.eu nadal działa (w językach białoruskim i rosyjskim).

Centrumeuropy.pl jest odrębnym projektem skierowanym przede wszystkim do polskich odbiorców. Redaktorem naczelnym został Michał Kacewicz, dotychczasowy szef Belsat.pl.

Portal ma publikować unikalne newsy, analizy i publicystykę na temat regionu Europy Środkowo‑Wschodniej; m.in. Białorusi, Ukrainy, Rosji, ale też Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii i krajów bałtyckich.

Nowy serwis TVP poświęcony Europie Środkowo-Wschodniej

Część materiałów ma być przygotowywana w językach oryginalnych przez lokalnych dziennikarzy, co – według TVP – wyróżnia ten serwis na polskim rynku medialnym.

Jednym z celów Centrumeuropy.pl jest walka z dezinformacją, m.in. poprzez współpracę z redakcją fact‑checkingową Ośrodka Mediów dla Zagranicy TVP. Jak podaje "Press", serwis planuje także współpracę redakcyjną z portalem Onet.pl.

Według dostępnych informacji, w zespole pracuje ok. 13 osób, w tym dziennikarze Ośrodka Mediów dla Zagranicy TVP oraz autorzy zewnętrzni. Materiały mają powstawać we współpracy m.in. z redakcjami Biełsatu, Slawy, Vot Tak i TVP World.

