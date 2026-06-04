Giertych wytoczył proces Gmyzowi. Publicysta "Do Rzeczy" górą

"Sąd Rejonowy w Warszawie uniewinnia mnie w procesie wytoczonym mi przez Romana Giertycha. Sprawa toczyła się na jego żądanie z wyłączeniem jawności (...). Na pohybel chabecie!!! Dodatkowo chcę jeszcze podziękować mecenas Aleksandrze Pyrak-Pankiewicz, która również ciężko pracowała nad przygotowaniem mojej obrony" – napisał Gmyz w serwisie X. Sprawa dotyczy wypowiedzi Cezarego Gmyza na antenie TVP Info jesienią 2020 roku – po zatrzymaniu Giertycha.

"Sąd rozpoznał merytorycznie, uniewinniając mnie od wszystkich zarzutów sformułowanych w pańskim prywatnym akcie oskarżenia. Po przegranych z Piotrem Nisztorem i Samuelem Pereirą, trzeci raz wyjmuje pan piłkę z siatki" – zwrócił się publicysta "Do Rzeczy" i TV Republika do posła KO. Gmyz przypomniał wpis Giertycha z lutego 2024 roku o tym, że Sąd Okręgowy drugi raz uchylił decyzję Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania ze względu na znikome niebezpieczeństwo czynu i nakazał merytoryczne postępowanie. "Panie Gmyz witam na ławie oskarżonych" – stwierdził wówczas Giertych.

Giertych zatrzymany ws. Polnordu

Roman Giertych skierował prywatny akt oskarżenia z art. 212 Kk wobec Cezarego Gmyza za wypowiedzi na antenie TVP Info z 15 października 2020 roku zaraz po tym, jak adwokat został zatrzymany przez CBA. Według prokuratury Giertych miał działać na szkodę firmy deweloperskiej Polnord, z której miało dojść do wyprowadzenia ponad 90 mln złotych. Adwokat podczas czynności służb zasłabł i trafił na krótko do szpitala. Cezary Gmyz sprawę Romana Giertycha na bieżąco komentował też na Twitterze. "Cóż Roman Giertych już po badaniach lekarskich. Wyszło, że jest zdrowy jak koń" – pisał 15 października.

W prywatnym akcie oskarżenia, Roman Giertych domagał się 200 tys. zł nawiązki od Cezarego Gmyza, a także skazania go na rok bezwzględnego więzienia.