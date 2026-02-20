Panika na Białorusi. Mężczyźni masowo wzywani na szkolenia wojskowe

Portal Suspine przytacza relacje kobiet, których mężowie zostali wezwani na ćwiczenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Sytuacja wywołała poruszenie w mediach społecznościowych.

Angelina Mowlan z Grodna, zauważa, że jej mąż otrzymał wezwanie o ósmej rano, a o 18:00 został zabrany i przebywa obecnie na poligonie, gdzie będzie prawdopodobnie przez miesiąc.

Inna kobieta wskazuje, że powodem paniki jest masowość wezwań na ćwiczenia. Z domów zabierani są m.in. ojcowie rodzin wielodzietnych.

"Mój mąż został zabrany, wezwanie przyszło prawie w nocy 16-go. Mamy dziecko, poszedł do pracy i przyszło kolejne wezwanie. 17-go miał się stawić o 15:00. O 19:00 już go zabrali (...) Gdzie on teraz jest, co mu dolega – nie wiem. Nie ma łączności, zabrali mu telefony. Jedyne, co zdołał powiedzieć, to: «Wybuch wojenny»" – relacjonuje jedna z kobiet.

Dziennikarze białoruskiej opozycyjnej gazety "Zerkało” dzwonili do wojskowych biur rejestracji i poboru, pytając, dlaczego pobór odbywa się w takim pośpiechu. Powiedziano im, że wezwania wystawiono natychmiast, a nie jak do tej pory, kiedy można było stawić się w ciągu tygodnia.

Ukraina nakłada sankcje na Białoruś

Ukraiński prezydent poinformował kilka dni temu, że będzie współpracować z partnerami, aby nowe sankcje miały globalny zasięg.

Zełenski wskazał, że w drugiej połowie 2025 roku Rosjanie rozmieścili na terytorium Białorusi system stacji przekaźnikowych do sterowania dronami szturmowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie przeprowadzania ataków na nasze północne regiony – od obwodu kijowskiego po Wołyń.

– Rosjanie nie byliby w stanie przeprowadzić niektórych ataków, zwłaszcza na obiekty energetyczne i linie kolejowe w naszych regionach, bez takiego wsparcia ze strony Białorusi. Ponad 3000 białoruskich przedsiębiorstw zostało oddanych na służbę rosyjskiej wojnie i dostarcza maszyny, sprzęt i komponenty sklasyfikowane jako "krytycznie ważne" – wskazał Zełenski.

