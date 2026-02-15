Dwie zdrady Mohylewa

Pod koniec XIV w. należał do wiana królowej Jadwigi, w roku 1488 otrzymał przywileje handlowe. Wzbogacił się i urósł na znaczeniu – jak pisze Paweł Kornacki w pracy „Burzliwe dzieje Mohylewa” – po utracie przez Litwę Smoleńska w 1514 r. oraz Połocka w 1563 r. Miasto przejęło wówczas znaczną część handlu z Moskwą, zwłaszcza w branży futrzarskiej. Dodatkowo osiedlili się tutaj kupcy ze Smoleńska.