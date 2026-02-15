Dwie zdrady Mohylewa
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ Mohylew na dzisiejszej Białorusi, nad Dnieprem, to miasto, o którego początkach wiadomo niewiele.

Pod koniec XIV w. należał do wiana królowej Jadwigi, w roku 1488 otrzymał przywileje handlowe. Wzbogacił się i urósł na znaczeniu – jak pisze Paweł Kornacki w pracy „Burzliwe dzieje Mohylewa” – po utracie przez Litwę Smoleńska w 1514 r. oraz Połocka w 1563 r. Miasto przejęło wówczas znaczną część handlu z Moskwą, zwłaszcza w branży futrzarskiej. Dodatkowo osiedlili się tutaj kupcy ze Smoleńska.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
