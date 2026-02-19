Papież do Legionistów Chrystusa: Jesteście sługami charyzmatu

Papież zwrócił się tymi słowy do uczestników Kapituły Generalnej Legionistów Chrystusa, których 19 lutego przyjął na audiencji. Nie jesteście właścicielami charyzmatu, lecz jego stróżami i sługami – dodał Papież.

Ojciec Święty przyjął uczestników Kapituły Generalnej Legionistów Chrystusa podczas trwania jej finalnej fazy. Powiedział, iż jest to czas rozeznawania i słuchania Ducha Świętego, udzielającego daru charyzmatów. „Każdy instytut i każdy z jego członków są wezwani, aby wcielać go osobiście i wspólnotowo, w nieustannym procesie pogłębiania własnej tożsamości, która określa ich miejsce i misję w Kościele oraz w społeczeństwie” – wskazał Papież, odnosząc się do charyzmatu Legionistów Chrystusa.

Spadkobiercy charyzmatu

„Jest to również okazja, abyście uznali się za spadkobierców charyzmatu, który poprzez różne drogi i historyczne formy wyrazu – niekiedy bolesne i naznaczone kryzysami – dał początek zgromadzeniu Legionistów Chrystusa, zjednoczonemu wspólnym duchowym korzeniem i wspólną pasją apostolską. Ta wspólna pamięć nie patrzy jedynie w przeszłość, lecz pobudza do nieustannej odnowy w teraźniejszości, w wierności Ewangelii” – mówił Papież.

Wskazując, że charyzmat, jako dar Ducha Świętego należy przyjmować z wdzięcznością. „Pamiętajcie zatem, że nie jesteście właścicielami charyzmatu, lecz jego stróżami i sługami. Jesteście wezwani, by oddać życie, aby ten dar nadal przynosił owoce w Kościele i w świecie” – stwierdził Leon XIV.

Władza w zgromadzeniu

Papież wskazał, że rozeznając sprawowanie rządów w instytucie należy pamiętać, że władza w życiu zakonnym „nie jest rozumiana jako panowanie, lecz jako duchowa i braterska służba tym, którzy dzielą to samo powołanie”. Jej sprawowanie powinno przejawiać się w „sztuce towarzyszenia”, aby nauczyć się zdejmować sandały wobec świętej ziemi drugiego spojrzeniem pełnym szacunku i współczucia, które jednocześnie uzdrawia, wyzwala i zachęca do dojrzewania w życiu chrześcijańskim.

Wezwani do braterstwa

Ojciec Święty przypomniał, że życie konsekrowane powinno tworzyć przestrzenie braterstwa. „Waszą misją jest dawać to widzialne świadectwo wzajemnego słuchania i wspólnego poszukiwania woli Bożej – zarówno we własnych wspólnotach, jak i wobec tych, których spotykacie w wypełnianiu waszej misji” – mówił Leon XIV. Jednocześnie zaznaczył, że jedność misyjna nie powinna być rozumiana jako jednolitość. „Nie chodzi o eliminowanie różnic, lecz o zdolność harmonizowania różnorodności dla dobra wszystkich, przyjmując rozbieżności jako bogactwo i wspólnie rozeznając drogi, które proponuje nam Pan” – wyjaśnił.

Wskazując na synodalny charakter Kapituły Generalnej Papież wezwał do wzajemnego wnoszenia swojego doświadczenia i wrażliwości, aby wspólnie budować przyszłość instytutu.

