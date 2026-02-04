Biskupi USA krytykują koniec traktatu nuklearnego z Rosją

W świetle narastających napięć na świecie, w tym wyniszczającej wojny na Ukrainie, koniec tzw. traktatu New START jest "po prostu nie do przyjęcia”, oświadczył jej przewodniczący, arcybiskup Paul S. Coakley.

"New Strategic Arms Reduction Treaty”, podpisany w 2010 roku, ogranicza liczbę rozmieszczonych strategicznych głowic jądrowych w każdym kraju do 1550 głowic i przewiduje wzajemne inspekcje oraz wymianę informacji. Porozumienie, pierwotnie przewidziane na dziesięć lat, zostało ostatnio przedłużone do 4 lutego 2026 roku. Dalsze przedłużenie lub zawarcie kolejnego porozumienia jest obecnie uważane za mało prawdopodobne.

Traktat ogranicza liczbę rozmieszczonych strategicznych głowic jądrowych w każdym kraju do 1550 głowic i przewiduje wzajemne inspekcje oraz wymianę informacji. Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają, że wraz z wygaśnięciem traktatu New START, po raz pierwszy od ponad 50 lat, nie będzie żadnych ograniczeń traktatowych dotyczących arsenałów nuklearnych obu państw, które łącznie posiadają około 90 proc. światowej broni jądrowej. Były amerykański negocjator ds. zbrojeń Lynn Rusten mówił o zbliżającej się "nieokiełznanej konkurencji nuklearnej” i zwiększonym ryzyku wojny nuklearnej.

Debatę dodatkowo zaostrzyła niedawna decyzja "Bulletin of the Atomic Scientists” o ustawieniu symbolicznego "Zegara Zagłady” na 85 sekund przed północą. Naukowcy podali powody, takie jak rosnące zagrożenie nuklearne, nowe technologie wojskowe, takie jak sztuczna inteligencja, zagrożenia biologiczne oraz narastający kryzys klimatyczny.

Wsparcie papieża Leona XIV

W swoim oświadczeniu abp Coakley nawiązał również do niedawnych wypowiedzi papieża Leona XIV, który wielokrotnie wzywał do przedłużenia traktatu New START i ostrzegał przed nowym wyścigiem zbrojeń. Papież podkreślił w szczególności niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą fakt, że nowe systemy uzbrojenia mogą w coraz większym stopniu opierać się na sztucznej inteligencji. Abp Coakley przypomniał również naczelną zasadę Kościoła, jaką jest kompleksowe rozbrojenie, oparte nie na odstraszaniu, lecz na wzajemnym zaufaniu.

Przewodniczący Konferencji Biskupów USA pilnie zaapelował do decydentów politycznych o kontynuowanie negocjacji dyplomatycznych i przynajmniej utrzymanie istniejących ograniczeń. Oświadczył, że konflikty międzynarodowe nie powinny służyć jako pretekst do dyplomatycznych impasów, lecz powinny prowadzić do wzmożonego dialogu.

Abp Coakley wezwał ponadto wiernych i ludzi dobrej woli na całym świecie do modlitwy o pokój i rozbrojenie. Arcybiskup podkreślił, że tylko dzięki odważnym decyzjom politycznym i współpracy międzynarodowej można osiągnąć trwały i sprawiedliwy pokój.

