Pieniądze z KPO. Węgierski minister: Zwrotu musicie zażądać także od Polski

W grudnia 2023 roku, tuż przed kluczowym dla Ukrainy szczytem przywódców państw Unii Europejskiej, Komisja Europejska zdecydowała się odmrozić 1/3 węgierskiego KPO (10 mld euro) i przekazać te pieniądze Budapesztowi. Środki były zamrożone ze względu na problemy z praworządnością.

Decyzja KE była zwycięstwem Viktora Orbana, który nalegał, aby Węgry otrzymały środki, zanim rząd rozważy wsparcie pakietu pomocowego UE dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro.

Odblokowanie pieniędzy zostało potępione przez Parlament Europejski. 12 lutego tego roku Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Tamara Ćapeta zaleciła uchylenie tej decyzji, co oznacza, że Węgry mogą być zobowiązane do zwrotu środków, jeśli w nadchodzących miesiącach TSUE wyda ostateczne takie orzeczenie. Premier Viktor Orbán skrytykował działania UE, określając je jako "absurdalne".

Bóka: UE powinna zabrać pieniądze Polsce

Portal Politico rozmawiał z węgierskim ministrem ds. Unii Europejskiej. János Bóka stwierdził, że jeśli UE odbierze Węgrom 10 mld euro z KPO, to równocześnie powinna odzyskać pieniądze przekazane Polsce. Ostrzegł, że "jeśli opinia Rzecznika Generalnego zostanie zastosowana, Komisja będzie prawnie zobowiązana do zamrożenia wszystkich unijnych środków finansowych trafiających również do Polski, czego moim zdaniem Komisja i tak nie zamierza zrobić”.

– Bardzo łatwo jest uzyskać fundusze unijne, jeśli tylko zechcą je przyznać, co mogliśmy zaobserwować w przypadku Polski, gdzie udało się uzyskać fundusze w ramach planu działania liczącego półtorej strony, który wciąż nie został wdrożony z powodu trudności legislacyjnych – powiedział Bóka.

Dziennikarze przypominają, że w lutym 2024 roku Komisja Europejska przekazała rządowi Donalda Tuska 137 miliardów euro zamrożonych funduszy w zamian za obiecane reformy sądownictwa. Jednak od tego żadna z reform sądownictwa nie weszła w życie.

SAFE wstępem do przyjęcia euro w Polsce? Zajączkowska-Hernik wyjaśniaCzytaj też:

To dlatego prezydent zawetował SAFE? Były minister podaje "prawdziwy powód"