Smartfon Nubia Flip 2 5G

Solidnie skonstruowany smartfon z klapką budzi zainteresowanie, i to nie tylko wśród tych, którzy pamiętają dawne wersje tego cuda techniki, gdy były to jeszcze tylko telefony z klapką. Dziś wiele tego typu modeli kosztuje sporo, a tymczasem solidnie wykonana i intrygująco wyglądająca Nubia Flip 2 5G dostępna jest już za cenę przeciętnego smartfona ze średniej półki.