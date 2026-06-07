Smartfon Nubia Flip 2 5G

Ciekawe wzornictwo, zaskakująco użyteczny ekran zewnętrzny, przyzwoita jakość zdjęć z głównego aparatu o rozdzielczości 50 MP – to największe zalety atrakcyjnie wycenionego „flipa” marki Nubia.
Solidnie skonstruowany smartfon z klapką budzi zainteresowanie, i to nie tylko wśród tych, którzy pamiętają dawne wersje tego cuda techniki, gdy były to jeszcze tylko telefony z klapką. Dziś wiele tego typu modeli kosztuje sporo, a tymczasem solidnie wykonana i intrygująco wyglądająca Nubia Flip 2 5G dostępna jest już za cenę przeciętnego smartfona ze średniej półki.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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