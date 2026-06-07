Farsa „rozliczeń”
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Farsa „rozliczeń”

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Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro
Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro Źródło: PAP / Tomasz Gzell / X, PiS
Podnoszenie do rangi zbrodni normalnych działań politycznych i administracyjnych na podstawie subiektywnej opinii śledczych, że nie były potrzebne ani uzasadnione, to cyrk specyficznie polski i specyficznie Tuskowy.

"Skierowałem dziś do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Patryka Jakiego” – pochwalił się we wtorek rano na portalu X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Sprawa dotyczy poważnych zarzutów z art. 231 § 2 k.k. – przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych w czasie, gdy pełnił on funkcję wiceministra sprawiedliwości i nadzorował Służbę Więzienną”.

Brzmi to poważnie dopóty, dopóki nie zainteresujemy się szczegółami. W obszernym uzasadnieniu, napisanym – chyba celowo – bardzo niejasnym językiem, nie sposób znaleźć, jakie niby przestępstwo popełnił Jaki. Specjalny zespół prokuratorski do spraw nieprawidłowości w Służbie Więziennej, powołany w 2024 r. przez Dariusza Korneluka, którego Adam Bodnar ogłosił wcześniej, z naruszeniem prawa, prokuratorem krajowym, po dwóch latach śledztwa oskarżył Patryka Jakiego, że „przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków” w ten sposób, iż jednego z funkcjonariuszy mianował na wyższe stanowisko, przez co zapewnił mu „korzyść osobistą i majątkową” w postaci awansu i wyższych poborów.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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