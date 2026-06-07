Nagły cud odzyskania wzroku
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Opinie
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Nagły cud odzyskania wzroku

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Prezydent Karol Nawrocki (P) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (L)
Prezydent Karol Nawrocki (P) oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (L) Źródło: PAP / Paweł Supernak
W RZECZY SAMEJ Jak to się właściwie stało, że tak bardzo zmieniły się w Polsce nastroje w stosunku do Ukrainy?

Dlaczego skandaliczna decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać miano bohaterów UPA, wywołała wreszcie masowe oburzenie, do tej pory cierpliwych Polaków? Dlaczego prezydent Karol Nawrocki, który jeszcze trzy lata temu twierdził, że Ukraińcy mają prawo wybierać sobie takich bohaterów, jakich chcą, postanowił zareagować i złożyć wniosek o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu, które to przecież zostało mu nadane przez Andrzeja Dudę? Czyżby decyzja Zełenskiego była tą kroplą, która przelała czarę goryczy?

Co się bowiem tyczy stosunku do Ukrainy, obie główne partie po roku 2022 wręcz prześcigały się w okazywaniu swojego zaangażowania na rzecz Kijowa. Jedni i drudzy zachowywali się tak samo i tak samo przyjęli manichejski obraz świata polityki, w którym to jedynym złem była Rosja.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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