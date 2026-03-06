Nagły powrót synodalnej rewolucji

Na początku marca Sekretariat Generalny Synodu Biskupów – tak, jest taka instytucja w Watykanie! – opublikował wyjątkowo dziwny materiał. Jedna ze specjalnych komisji synodalnych, które powołał do życia jeszcze Franciszek, a o których wszystko zdążyli już zapomnieć, nagle dała o sobie znać. I to w jakim stylu! Komisja ogłosiła raport, w którym proponuje zmiany w kształceniu księży na całym świecie.

Otóż formacja kapłanów miałaby być bardziej synodalna, czyli prowadzona „pośród ludu”. Więcej kontaktu ze świeckimi, więcej doświadczeń w „prawdziwym życiu”, a przede wszystkim... więcej kobiet.