"Niegodne i nieeuropejskie". Zełenski ostro o starcie Rosjan pod własną flagą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował organizatorów Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2026 za umożliwienie rosyjskim i białoruskim sportowcom startu pod flagami narodowymi. Głos w tej sprawie Zełenski zabrał w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana.

Przywódca zapowiedział, że Ukraina zareaguje na "tę brudną i niesprawiedliwą decyzję". – Nie chcę mówić, że chodzi o pieniądze, bo nie wiem. Ale to brudna decyzja, absolutnie niegodna szacunku i nieeuropejska – z punktu widzenia wartości. Uważam, że to okropna decyzja, absolutnie niesprawiedliwa. Zareagujemy – powiedział.

– To jak rosyjski styl życia, jak zaczęli tę agresję. To pełzająca okupacja. Krym – nikt nie odpowiedział, nikt się nie przejął? Dobrze. Donbas – nikt nie odpowiada, nikt nie nakłada sankcji? Dobrze. Inwazja na pełną skalę. Krok po kroku, rosyjski styl życia. To samo z Igrzyskami Olimpijskimi – wskazał Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie wracają na stadiony

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Mediolanie i Cortinie odbędą się od 6 do 15 marca. Matwij Bidnyj, minister młodzieży i sportu Ukrainy powiedział wcześniej, że jest rozczarowany faktem, iż 10 sportowców z Rosji i Białorusi ma wystartować w zawodach. We wrześniu 2025 roku Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski w pełni przywrócił do działania Rosyjski Komitet Paraolimpijski. Rosyjscy sportowcy otrzymali sześć miejsc, a białoruscy cztery.

Będzie to pierwszy start pod rosyjską flagą na Paraolimpiadzie od Igrzysk w Soczi w 2014 roku. Rosjanie nie startowali pod własną flagą w 2018 i 2022 roku z powodu państwowego skandalu dopingowego, a następnie jako sankcja za pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Obecnie trwają Igrzyska Olimpijskie, których gospodarzem są Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Zawody potrwają do 22 lutego.

