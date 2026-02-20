Trump oskarża Obamę ws. kosmitów. "Ujawnił informacje niejawne"

O słowa Baracka Obama na temat istot pozaziemskich amerykański przywódca został zapytany przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One.

Trump o słowach Obamy nt. kosmitów: Popełnił wielki błąd

Donald Trump zarzucił swojemu poprzednikowi na najwyższym urzędzie w państwie ujawnienie informacji niejawnych. – Nie powinien był tego robić – oświadczył stanowczo.

Czy to oznacza, że kosmici rzeczywiście istnieją? Na tak zadane pytanie prezydent Stanów Zjednoczonych nie udzielił już jednoznacznej odpowiedzi. Stwierdził, że "nie wie, czy są prawdziwi czy nie". – Nie mam na ten temat opinii. Nigdy o tym nie mówię. Wiele osób o tym mówi. Wiele osób w to wierzy – podkreślił, po czym dodał: "Ale mogę powiedzieć, że (Obama) dał informacje niejawne. Nie powinien był tego robić. Popełnił wielki błąd".

Obama zaskakuje ws. kosmitów: Są prawdziwi

Przypomnijmy, że chodzi o niedawną wypowiedź Baracka Obamy, która padła odcinku podcastu Briana Tylera Cowena. Były amerykański przywódca odniósł się w nim do jednej z teorii spiskowych, w myśl której kosmici są przetrzymywani w Strefie 51, czyli bazie wojskowej USA w Nevadzie, służącej do testów zaawansowanych technologii lotniczych. Zaprzeczając tej teorii, polityk zapewnił: "Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych".

Jednocześnie Obama stwierdził, że istoty pozaziemskie są "prawdziwe". Zastrzegł, że nigdy nie miał okazji zobaczyć ich na własne oczy.

W wywiadzie były prezydent USA został również zapytany o to, na jakie pytanie chciałby znać odpowiedź. – Gdzie są kosmici? – odparł. Polityk nie rozwinął swojej wypowiedzi, zaś prowadzący jej nie zgłębiał. Pytanie to padło bowiem w serii pytań błyskawicznych na sam koniec rozmowy. Nie jest więc pewne, na ile Obama mówił poważnie, a na ile było to żartobliwe nawiązanie do poruszonej wcześniej teorii spiskowej.

