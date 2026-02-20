Zwrot ws. brata króla Karola. Były książę opuścił areszt

Były książę Andrzej Mountbatten-Windsor został w czwartek zatrzymany przez policję. – Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem – skomentował sprawę premier wielkiej Brytanii Keir Starmer. O zatrzymaniu brata króla Karola III poinformowały brytyjskie media.

Służby pojawiły się w posiadłości byłego księcia w czwartek chwilę po godz. 8 rano. Był to dzień jego 66. urodzin. Na miejscu widziano sześć nieoznakowanych radiowozów i ok. ośmiu funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. Na byłym księciu ciążą zarzuty nadużyć w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Były książę Andrzej opuścił areszt. Na komisariacie spędził 11 godzin

Z najnowszych informacji w sprawie wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor opuścił już komisariat policji, na którym spędził 11 godzin. Doniesienia te potwierdziła brytyjska policja, która poinformowała w komunikacie, że został on zwolniony z aresztu w trakcie trwającego śledztwa. Oznacza to, że postępowanie jest kontynuowane i w późniejszym terminie mogą zostać mu postawione zarzuty. Jednocześnie służby kontynuują przeszukanie rezydencji byłego księcia w Berkshire. Wcześniej takie czynności przeprowadzono w należącej do niego nieruchomości w Norfolk.

O aresztowanie młodszego brata brytyjskiego monarchy pytany był w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przywódca określił ten fakt jako "bardzo przykry". – Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej – oświadczył. Prezydent USA dodał, że król Karol III wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych. Nazwał go "fantastyczną" osobą.

Śledztwo ws. Andrzeja i Epsteina

Przypomnijmy, że czynności przeprowadzone z byłym księciem dotyczą okresu, kiedy pełnił on funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji, a więc okresu 2001-2011.

W ujawnionej niedawno najnowszej części akt w sprawie Epsteina można odnaleźć maile i zdjęcia wskazujące na bliskie powiązania amerykańskiego finansisty z bratem króla Karola III. W sprawę zaangażowała się brytyjska policja, która bada doniesienia dotyczące powiązań Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. Chodzi o kwestię przekazywania finansiście poufnych dokumentów dotyczących możliwości inwestycyjnych w czasie sprawowania wspomnianej funkcji. – Potwierdzamy otrzymanie tego zgłoszenia i badamy informacje zgodnie z naszymi ustalonymi procedurami – potwierdziła policja regionu Thames Valley.

