Zwrot ws. brata króla Karola. Były książę opuścił areszt
Dodano: 
Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, brat króla Karola III
Andrzej Mountbatten-Windsor, były książę, brat króla Karola III Źródło: PAP/EPA / NEIL HALL
Były książę Andrzej, młodszy brat króla Karola III jest już na wolności. Na komisariacie policji spędził 11 godzin. To jednak nie jest koniec jego problemów.

Były książę Andrzej Mountbatten-Windsor został w czwartek zatrzymany przez policję. – Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem – skomentował sprawę premier wielkiej Brytanii Keir Starmer. O zatrzymaniu brata króla Karola III poinformowały brytyjskie media.

Służby pojawiły się w posiadłości byłego księcia w czwartek chwilę po godz. 8 rano. Był to dzień jego 66. urodzin. Na miejscu widziano sześć nieoznakowanych radiowozów i ok. ośmiu funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. Na byłym księciu ciążą zarzuty nadużyć w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Były książę Andrzej opuścił areszt. Na komisariacie spędził 11 godzin

Z najnowszych informacji w sprawie wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor opuścił już komisariat policji, na którym spędził 11 godzin. Doniesienia te potwierdziła brytyjska policja, która poinformowała w komunikacie, że został on zwolniony z aresztu w trakcie trwającego śledztwa. Oznacza to, że postępowanie jest kontynuowane i w późniejszym terminie mogą zostać mu postawione zarzuty. Jednocześnie służby kontynuują przeszukanie rezydencji byłego księcia w Berkshire. Wcześniej takie czynności przeprowadzono w należącej do niego nieruchomości w Norfolk.

O aresztowanie młodszego brata brytyjskiego monarchy pytany był w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Przywódca określił ten fakt jako "bardzo przykry". – Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej – oświadczył. Prezydent USA dodał, że król Karol III wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych. Nazwał go "fantastyczną" osobą.

Śledztwo ws. Andrzeja i Epsteina

Przypomnijmy, że czynności przeprowadzone z byłym księciem dotyczą okresu, kiedy pełnił on funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji, a więc okresu 2001-2011.

W ujawnionej niedawno najnowszej części akt w sprawie Epsteina można odnaleźć maile i zdjęcia wskazujące na bliskie powiązania amerykańskiego finansisty z bratem króla Karola III. W sprawę zaangażowała się brytyjska policja, która bada doniesienia dotyczące powiązań Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. Chodzi o kwestię przekazywania finansiście poufnych dokumentów dotyczących możliwości inwestycyjnych w czasie sprawowania wspomnianej funkcji. – Potwierdzamy otrzymanie tego zgłoszenia i badamy informacje zgodnie z naszymi ustalonymi procedurami – potwierdziła policja regionu Thames Valley.

