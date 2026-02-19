Były książę Andrzej Mountbatten-Windsor został w czwartek zatrzymany przez policję. – Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem – skomentował sprawę premier wielkiej Brytanii Keir Starmer. O zatrzymaniu brata króla Karola III poinformowały brytyjskie media.

Służby pojawiły się w posiadłości byłego księcia w czwartek chwilę po godz. 8 rano. To jednocześnie dzień jego 66. urodzin. Na miejscu widziano sześć nieoznakowanych radiowozów i ok. ośmiu funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. Na byłym księciu ciążą zarzuty nadużyć w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Zatrzymanie byłego księcia Andrzeja. Król Karol III wydał oświadczenie

Oświadczenie ws. zatrzymania brata króla Karola III wydał już w imieniu monarchy Pałac Buckingham.

"Z najgłębszym niepokojem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbatten-Windsorze i podejrzeniach o nadużycie urzędu publicznego" — czytamy w opublikowanym komunikacie.

"Teraz nastąpi pełen, sprawiedliwy i właściwy proces, podczas którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie władze. W tym, jak już wcześniej wspomniałem, mają nasze całkowite i szczere wsparcie oraz współpracę" — zaznaczył monarcha.

W swoim oświadczeniu król jednoznacznie stwierdził: "Prawo musi działać". Zaznaczył też, że nie będzie komentował sprawy.

"Moja rodzina i ja będziemy tymczasem kontynuować naszą służbę i obowiązki wobec was wszystkich" — zakończył król Karol III.

Śledztwo ws. Andrzeja i Epsteina

Przypomnijmy, że w ujawnionej niedawno najnowszej części akt w sprawie Epsteina można odnaleźć maile i zdjęcia wskazujące na bliskie powiązania amerykańskiego finansisty z bratem króla Karola III.

W sprawę zaangażowała się brytyjska policja, która bada doniesienia dotyczące powiązań Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. Chodzi o kwestię przekazywania finansiście poufnych dokumentów dotyczących możliwości inwestycyjnych w czasie, gdy członek rodziny królewskiej pełnił funkcję specjalnego wysłannika Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji.

– Potwierdzamy otrzymanie tego zgłoszenia i badamy informacje zgodnie z naszymi ustalonymi procedurami – potwierdziła policja regionu Thames Valley.

