Były książę aresztowany. "Wszyscy są równi wobec prawa"

O zatrzymaniu brata króla Karola III poinformowały brytyjskie media.

Policja w posiadłości brata króla Karola III. Andrzej Mountbatten-Windsor zatrzymany

Służby pojawiły się w posiadłości byłego księcia w czwartek chwilę po godz. 8 rano. To jednocześnie dzień jego 66. urodzin. Na miejscu widziano sześć nieoznakowanych radiowozów i ok. ośmiu funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach.

Brytyjska policja wydała oświadczenie, w którym podała, że w ramach śledztwa aresztowała dziś mężczyznę po sześćdziesiątce z Norfolk pod zarzutem nadużyć w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Z komunikatu wynika, że funkcjonariusze przeprowadzają przeszukania w Berkshire i Norfol. Jak podkreśliła policja, "zgodnie z krajowymi wytycznymi nie będzie podawać nazwiska aresztowanego mężczyzny".

O komentarz do sprawy poproszony został Keir Starmer. Zapytany, czy były książę powinien dobrowolnie złożyć zeznania przed policją brytyjski premier odparł: "Myślę, że to sprawa dla policji. Oni przeprowadzą własne dochodzenie, ale jedną z podstawowych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To bardzo ważna zasada naszego kraju i musi mieć zastosowanie w tej sprawie tak samo, jak w każdej innej".

Starmer poinformował jednocześnie, że jeśli parlamentarzyści będą chcieli zorganizować w Izbie Gmin debatę na temat związków Andrzeja z Epsteinem, on nie będzie miał nic przeciwko.

Jest śledztwo ws. Andrzeja i Epsteina

Przypomnijmy, że w ujawnionej niedawno najnowszej części akt w sprawie Epsteina można odnaleźć maile i zdjęcia wskazujące na bliskie powiązania amerykańskiego finansisty z bratem króla Karola III.

W sprawę zaangażowała się brytyjska policja, która bada doniesienia dotyczące powiązań Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. Chodzi o kwestię przekazywania finansiście poufnych dokumentów dotyczących możliwości inwestycyjnych w czasie, gdy członek rodziny królewskiej pełnił funkcję specjalnego wysłannika Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji.

– Potwierdzamy otrzymanie tego zgłoszenia i badamy informacje zgodnie z naszymi ustalonymi procedurami – potwierdziła policja regionu Thames Valley.

Czytaj też:

Koniec milczenia. Król wydał oświadczenie ws. swojego brataCzytaj też:

305 znanych nazwisk w aktach Epsteina. Opublikowano listęCzytaj też:

Sarah Ferguson postradała zmysły? "Oszukuje samą siebie"