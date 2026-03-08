"To musi zostać zrobione natychmiast". Trump grozi Kongresowi

W poście na swojej platformie Truth Social Donald Trump napisał o ustawie SAVE America, którą w lutym przyjęła Izba Reprezentantów, w której większość stanowią Republikanie, ale która wciąż ma trudności w Senacie, również kontrolowanym przez Republikanów.

„To musi zostać zrobione natychmiast. To jest ważniejsze, niż wszystko inne. TO MUSI BYĆ NA PIERWSZYM MIEJSCU. Ja, jako prezydent, nie podpiszę innych ustaw, dopóki ta nie zostanie uchwalona. I TO NIE ROZWODNIONA WERSJA – IDŹCIE PO ZŁOTO: MUSISZ POKAZAĆ DOWÓD TOŻSAMOŚCI WYBORCY I DOWÓD OBYWATELSTWA: ŻADNYCH GŁOSÓW KORESPONDENCYJNYCH Z WYJĄTKIEM GŁOSÓW WOJSKOWYCH – CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PODRÓŻE: BRAK MĘŻCZYZN W SPORTACH KOBIET: ŻADNEGO KALECZENIA TRANSPŁCIOWYCH DZIECI!”– zapowiedział prezydent USA.

Reuters ocenia, że nie jest jasne, czy Donald Trump dotrzyma obietnicy. Jeśli ustawodawcy uchwalą ustawę, a prezydent USA nie podejmie żadnych działań przez 10 dni podczas sesji Kongresu, ustawa wejdzie w życie bez podpisu amerykańskiego przywódcy.

Co zakłada ustawa, której uchwalenia domaga się Trump?

Ustawa SAVE America wymaga okazania dowodu obywatelstwa przy rejestracji w celu głosowania w listopadowych wyborach uzupełniających, a także będzie nakładać kary na urzędników wyborczych, którzy zarejestrują kogokolwiek bez wymaganej dokumentacji.

Przywódcy Partii Demokratycznej twierdzą, że ustawa ma na celu ograniczenie głosowania i osłabienie ich szans wyborczych.

„Republikanie są zszokowani serią zwycięstw Demokratów w wyborach uzupełniających, a ostatnie dwa lata urzędowania Donalda Trumpa mogą być skomplikowane, jeśli Demokraci uzyskają większość w Izbie Reprezentantów” – ocenia Reuters.

