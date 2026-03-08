Iran wziął do niewoli żołnierzy USA? "Prawdy nie da się ukryć"

Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i były doradca zabitego ajatollaha Alego Chameneiego, napisał w serwisie X, że dotarły do niego informacje o kilku amerykańskich żołnierzy wziętych do niewoli.

"Amerykanie twierdzą, że zginęli w akcji. Pomimo daremnych wysiłków, prawdy nie da się ukryć zbyt długo" – dodał.

twitter

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) zaprzeczyło, jakoby którykolwiek z amerykańskich żołnierzy został wzięty jako zakładnik lub pojmany przez Iran.

Kapitan marynarki wojennej USA Tim Hawkins, rzecznik CENTCOM-u, stwierdził, że "reżim w Teheranie robi wszystko, co w jego mocy, aby szerzyć kłamstwa i oszukiwać". – To kolejny wyraźny przykład – dodał.

"Nie obchodzi mnie to". Trump ignoruje groźby Laridżaniego i zapowiada zemstę

Prezydent USA Donald Trump zignorował w niedzielę (9 marca) groźby Laridżaniego, który dzień wcześniej powiedział, że "Trump musi zapłacić” za ataki Stanów Zjednoczonych na Iran.

– Nie mam pojęcia, o czym on mówi, kim on jest. Nic mnie to nie obchodzi – powiedział amerykański prezydent w wywiadzie dla CBS News, dodając, że Laridżani "już został pokonany".

Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One zasugerował możliwość wysłania do Iranu amerykańskich wojsk lądowych "na późniejszym etapie" wojny. Zagroził zniszczeniem irańskiej armii i zabiciem wszystkich przywódców.

Wojna USA i Izraela z Iranem. Teheran kontratakuje

Teheran odpowiada atakami na Izrael i państwa arabskie w Zatoce Perskiej, uważane za sojuszników Ameryki. Według Trumpa, operacja wojsk USA pod kryptonimem "Epicka Furia" może potrwać od czterech do pięciu tygodni lub dłużej.

Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Ali Mohammad Naini ogłosił w niedzielę (8 marca), że Iran może toczyć intensywną wojnę z USA i Izraelem przez co najmniej pół roku.

Czytaj też:

W Teheranie spadł czarny deszcz. Iran alarmuje