Obiekty nad polską granicą. Wojsko reaguje

Jak zaznaczyło wojsko, obiekty "były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania".

"Sytuacja była kontrolowana i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP" – czytamy w komunikacie.

Wojsko współpracuje ze służbami

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło uwagę, że zaobserwowane naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odbiegały od innych tego typu incydentów obserwowanych w ostatnim czasie w rejonie granicy polsko-białoruskiej.

"Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach" – poinformowało DORSZ.

Jak zaznaczyło dowództwo, "siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej".

Nowa jednostka wojskowa na polskiej granicy

Wschodniej granicy Polski będzie strzegła nowa jednostka wojskowa – 16. Batalion Rozpoznawczy. Żołnierze stacjonują w Konieczkach w gminie Ełk (woj. warmińsko-mazurskie).

Wojskowym oddano do użytku kompleks koszarowy. Zarówno przedstawiciele armii, jak i samorządu określają pojawienie się batalionu jako "moment historyczny".

Jednostka podległa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej ma pełnić rolę "oczu i uszu" polskiej armii stanowiącej część wschodniej flanki NATO. Batalion wzmacnia bowiem potencjał rozpoznawczy i bezpieczeństwo granicy Polski.

– To inwestycja, która przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom naszej gminy i miasta Ełk, ale całemu regionowi i wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczył wójt Tomasz gminy Ełk Osewski, cytowany przez rmf24.pl.

Decyzję o powołaniu 16. Batalionu Rozpoznawczego wydał szef Ministerstwa Obrony Narodowej w październiku 2023 roku.

