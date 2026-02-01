Obiekty z Białorusi nadleciały w nocy. Komunikat wojska

Jak czytamy w komunikacie, systemy obrony powietrznej "zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów". Armia zapewnia, że "loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski".

"Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami i na bieżąco przekazuje zebrane dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" – napisano.

Straż Graniczna: To prawdopodobnie balony przemytnicze

O tym, że do Polski wleciały prawdopodobnie balony przemytnicze, poinformowała w oddzielnym komunikacie Straż Graniczna. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.

"Wszystkie działania podejmowane na granicy odbywają się w ramach zintegrowanego systemu ochrony państwa. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest przez służby weryfikowany" – podała SG.

O podobnych incydentach strażnicy informowali w środę (28 stycznia) i w sobotę (31 stycznia).

Nowa sytuacja na granicy Polski z Białorusią

Według SG, zabezpieczenia powstałe na granicy polsko-białoruskiej m.in. w postaci bariery fizycznej i elektronicznej spowodowały, że przemytnicy szukają nowych sposób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych przez granicę. Ostanio próbują wykorzystywać do tego balony meteorogiczne. Są one niebezpieczne, ponieważ mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową.

Straż Graniczna apeluje, by w przypadku zauważenia balonu meteorologicznego przede wszystkim informować służby.

