Areszt dla Białorusinów. Przemycali papierosy balonami

Dwóch obywateli Białorusi podejrzanych o przemyt wyrobów tytoniowych przy pomocy balonów meteorologicznych zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Decyzją sądu trafili do aresztu.

Jak podaje Straż Graniczna w komunikacie, w ramach postępowania prowadzonego przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w wieku 37 i 39 lat trudniących się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych z Białorusi do Polski.

W sobotę decyzją sądu mężczyźni, którzy usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego oraz z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Teraz za swoje postępowanie będą odpowiadać przed sądem. Za łamanie sankcji wprowadzonych ustawą grozi kara pozbawienia wolności nie mniej niż 3 lata.

Coraz popularniejsza metoda przemytu

Zabezpieczenia graniczne powstałe na granicy polsko-białoruskiej między innymi w postaci bariery fizycznej i elektronicznej spowodowały, że przemytnicy szukają nowych sposób przemytu nielegalnych wyrobów tytoniowych przez granicę. Ostanio próbują wykorzystywać do tego balony meteorogiczne.

Balony wykorzystane do przemytu papierosów mogą sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby.

W 2025 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili papierosy przemycone przy pomocy balonów meteorologicznych z Białorusi do Polski o łącznej szacunkowej wartości ponad 3,4 mln zł. Zatrzymano w sumie 29 osób, które trudniły się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych.

Czytaj też:

Afera wokół pilotki Straży Granicznej. Sprawę bada prokuraturaCzytaj też:

Nocny incydent na granicy z Białorusią. Policja wydała komunikat