Nocny incydent na granicy z Białorusią. Policja wydała komunikat

Służby zabezpieczają szczątki balonów wraz z nielegalnymi pakunkami papierosów bez akcyzy, po wskazaniu przybliżonej lokalizacji przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – napisano w komunikacie.

Funkcjonariusze policji i straży granicznej ustalili, że obiekty zaobserwowane w nocy z piątku na sobotę (17 stycznia) w przestrzeni przygranicznej były balonami wykorzystywanymi do przemytu.

Policja zapewnia, że sytuacja jest w pełni monitorowana, a wszystkie działania podejmowane na granicy odbywają się w ramach zintegrowanego systemu ochrony państwa i w stałym kontakcie z wojskiem.

Z Białorusi do Polski wleciały balony. "Testowanie naszych systemów"

Jak podkreślono w komunikacie, obecna sytuacja jest elementem szerszych działań o charakterze hybrydowym. "Ich celem jest nie tylko testowanie naszych systemów, ale przede wszystkim wywołanie niepokoju społecznego" – wskazano.

"Polskie służby są przygotowane na tego typu prowokacje. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest weryfikowany. Obecność funkcjonariuszy i żołnierzy na granicy oraz stały nadzór nad przestrzenią powietrzną gwarantują bezpieczeństwo Państwa" – czytamy.

Policjanci proszą o o nieuleganie niesprawdzonym informacjom i opieranie się wyłącznie na oficjalnych komunikatach.

BBN: Nie wykluczamy prowokacji pod pozorem przemytu

Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie wykluczyło, że "mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego".

W oświadczeniu dodano, że o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

Biuro zaapelowało o śledzenie komunikatów policji i Straży Granicznej, a "w przypadku odnalezienia przedmiotów, pakunków lub szczątków, które potencjalnie mogą mieć związek z opisywanym zdarzeniem, o niezbliżanie się do nich i bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb".

