Sopliców choroba

Wprawdzie, podobnie jak autorowi, bliskie jest mi pochlebne zdanie Adama Mickiewicza o Soplicach, którym – jak wiadomo – „oprócz Ojczyzny nic się nie podoba”, ale nie sądzę, byśmy swego patriotyzmu dowodzić musieli, zajadając ziemniaki, do smażenia używając wyłącznie oleju rzepakowego, a wszystko popijając choćby i najznakomitszą starką.