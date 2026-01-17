Niepokojące wieści ws. incydentu. "BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją"

Policja poinformowała na platformie X, że w dniu 16 stycznia (piątek) przed godz. 21:00 otrzymała informację od Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP o „niezidentyfikowanych obiektach latających (najprawdopodobniej balonach przemytniczych), które z terenu Białorusi wleciały w polską przestrzeń powietrzną”.

Dodano, że „wskazane zostały przybliżone lokalizacje na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego, wobec czego informacje przekazano do właściwych terenowo jednostek policji”.

„Minionej nocy szczątki balonów wraz z papierosami bez polskich znaków akcyzowych zabezpieczone zostały przez policjantów w Białymstoku oraz powiecie sokólskim” – przekazała policja.

Balony z Białorusi nad Polską. BBN nie wyklucza prowokacji

Do sprawy odniosło się także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Na platformie X poinformowało, że „prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi”.

„Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych” – dodano.

BBN podkreśliło, że „tak, jak w przypadku zdarzenia w nocy z 24-25 grudnia 2025 roku, kiedy to z kierunku białoruskiego w polską przestrzeń powietrzną wleciało 59 obiektów, BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego”.

Zaapelowało o śledzenie komunikatów policji i Straży Granicznej, a w przypadku odnalezienia przedmiotów, pakunków lub szczątków, które potencjalnie mogą mieć związek z opisywanym zdarzeniem, o niezbliżanie się do ich i bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb.

