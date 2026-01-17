Niebezpieczny incydent. "Niezidentyfikowane obiekty" w polskiej przestrzeni

Policja poinformowała na platformie X, że w dniu 16 stycznia (piątek) przed godz. 21:00 otrzymała informację od Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP o „niezidentyfikowanych obiektach latających (najprawdopodobniej balonach przemytniczych), które z terenu Białorusi wleciały w polską przestrzeń powietrzną”.

twitter

Dodano, że „wskazane zostały przybliżone lokalizacje na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego, wobec czego informacje przekazano do właściwych terenowo jednostek policji”.

„Minionej nocy szczątki balonów wraz z papierosami bez polskich znaków akcyzowych zabezpieczone zostały przez policjantów w Białymstoku oraz powiecie sokólskim” – przekazała policja.

Portal niezalezna.pl poinformował nieoficjalnie, że na teren Polski wleciało ubiegłej nocy ponad 50 balonów z Białorusi.

„Do tej pory odnaleźliśmy siedem balonów przemytniczych z ładunkami, z papierosami. Policja odnalazła też dwa balony – powiedział serwisowi Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej. Łącznie ujawniono dziewięć obiektów.

Balony przemytnicze z Białorusi. Kolejny taki incydent

Poprzedni podobny incydent miał miejsce w nocy z 24 na 25 grudnia 2025 roku.

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP informowało wówczas, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. „Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim” – zaznaczyło.

25 grudnia rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.

Czytaj też:

"Zostawieni sami sobie". Przewoźnicy pozywają rząd Litwy po blokadzie tirów na BiałorusiCzytaj też:

Balony z Białorusi wleciały do Polski. Wiadomo, co było w środku