Prowokacje przy granicy. Policja przekazała nowe informacje

Cztery na terenie woj. podlaskiego i trzy na terenie woj. lubelskiego.
„Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia. Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego” – przekazała policja w mediach społecznościowych.
Ponadto zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do balonów oraz niepodejmowanie działań na własną rękę.
O trzech odnalezionych balonach w czwartek informowała policja z Podlasia. Przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.
Prowokacje nad Bałtykiem i przy granicy z Białorusią
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek, że polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.
Ponadto przekazało, że w nocy ze środy na czwartek obserwowano ponadto wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. „Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe” – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
