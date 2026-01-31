Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko wydało komunikat

"W nocy z 30 na 31 stycznia 2026 r. po raz kolejny zarejestrowano wloty do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi, które – na podstawie analizy parametrów lotu – oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi" – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w porannym komunikacie.

"Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami" – czytamy.

Jak podkreślono, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP.

Obiekty z Białorusią nad Polską

To kolejny tego typu incydent. W nocy ze środy na czwartek odnotowano wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Z opublikowanego komunikatu wojska wynika, że lot wszystkich obiektów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego" – poinformowało wówczas Dowództwo Operacyjne RSZ, podkreślając, że działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami. Zaznaczono, że obiekty, które wtargnęły w polską przestrzeń, to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów. "Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" – mogliśmy przeczytać.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

