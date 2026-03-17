Wojna na Bliskim Wschodzie. Francji kończą się pociski przechwytujące

Poinformowała o tym we wtorek (17 marca) turecka agencja prasowa Anadolu, powołując się na doniesienia francuskich mediów.

Według gazety "La Tribune", intensywne operacje myśliwców Rafale przeciwko irańskim dronom nadwyrężyły zapasy pocisków przechwytujących powietrze-powietrze MICA, którymi dysponują Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Sytuacja wzbudza obawy we francuskich kręgach wojskowych i zbrojeniowych. W Paryżu toczą się dyskusje na temat tego, jak zrównoważyć trwające misje z potrzebą utrzymania długoterminowej gotowości bojowej.

Odwet Iranu za amerykańsko-izraelskie ataki

Po tym, jak 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zbombardowały Iran, Teheran odpowiedział atakami dronów i rakiet wymierzonymi w Izrael, Jordanię, Irak i kraje Zatoki Perskiej, w których stacjonują amerykańskie wojska, w tym ZEA.

Ponieważ Iran zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą naftową i gazem, ceny ropy wystrzeliły, osiągając dawno niewidziane wartości powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Prezydent USA Donald Trump zażądał w poniedziałek (16 marca) od sojuszników Ameryki pomocy w odblokowaniu Cieśniny Ormuz. Większość krajów NATO odpowiedziała zgodnie: to nie nasza wojna.

Blokada Cieśniny Ormuz. Ropa po 200 dolarów za baryłkę?

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił na początku wojny, że będzie atakował tankowce próbujące przepłynąć Cieśniną Ormuz – jedynym morskim szlakiem handlowym z Zatoki Perskiej. Trump stwierdził, że statki z ropą może eskortować marynarka wojenna USA, ale zdaniem wojska to niemożliwe.

Eksperci prognozują, że jeśli wojna będzie się przeciągać, to cena ropy może wzrosnąć nawet do 200 dolarów za baryłkę i wywołać kryzys, jakiego nie było od dziesięcioleci.