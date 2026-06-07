Sfinks współczesny

Do trzech razy sztuka. Po „Morderstwie w hotelu Hilton” i „Chłopcu z niebios” Tarik Saleh znów portretuje brzydszą, polityczną twarz Egiptu.
Premii za odwagę nie będzie, ponieważ robi to w bezpiecznej odległości od kraju swoich przodków. Adresatem owej trylogii jest Europa, która – zdaniem szwedzkiego filmowca – Orientu się boi, gdyż mało o nim wie. Kłopot w tym, że sam przykrawa rzeczywistość kraju piramid do zachodnich wyobrażeń. Przyjemnie jest myśleć, że Kairczycy są tacy sami jak my i tylko presja państwa/religii sprawia, iż na co dzień muszą się maskować. Czytają Zadie Smith, słuchają Pink Floyd, buszują w Internecie.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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