"Wlot obiektów z Białorusi". Pilny komunikat wojska

Z opublikowanego w czwartkowy poranek komunikatu wojska wynika, że lot wszystkich obiektów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

Obiekty z Białorusią nad Polską. Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego" – poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, podkreślając że działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami.

Według wojska, które powołuje się na swoje analizy, obiekty które wtargnęły w polską przestrzeń to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów. "Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" – podkreślono.

Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało ponadto, że pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

"Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej" – podsumowano.

