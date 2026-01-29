Zapytano Polaków o USA. "Wynik jest zaskoczeniem"

O obecny stosunek do Stanów Zjednoczonych zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Gazeta wyjaśnia, że powodem dla którego zdecydowała się zbadać nastroje społeczne w tym zakresie jest budząca coraz większy sprzeciw polityka prowadzona przez obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa."[...] jego zaskakujące podejście do europejskich sojuszników (np. próba przejęcia Grenlandii) oraz ocieplanie relacji z Rosją i Białorusią wywołują obawy" – czytamy.

Dziennik zwraca uwagę, że Stany Zjednoczone tradycyjnie były oceniane przez Polaków pozytywnie, a nasze społeczeństwo pozostawało wyraźnie proamerykańskie. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Sondaż: Czy USA pod wodzą Donalda Trumpa nadal jest przyjacielem Polski?

Okazuje się, że według 45 proc. respondentów przyjaźń pomiędzy Polską a USA pod wodzą Donalda Trumpa już nie istnieje. Przeciwnego zdania było 37 proc. badanych. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało z kolei 18 proc. osób biorących udział w badaniu.

Doktor Bartłomiej Biskup, który skomentował wyniki badania, zwrócił uwagę, że jest ono kolejnym, które potwierdza spadek pozytywnych ocen Donalda Trumpa wśród Polaków. Zdaniem

politologa, nie należy jednak mylić tej oceny z oceną stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Te, jak podkreślił, "pozostają stabilne, podobnie jak współpraca w ramach NATO". Chodzi tu bowiem o samego Trumpa.

Jego wypowiedzi dotyczące Grenlandii czy próby nałożenia ceł na Niemcy są kontrowersyjne, a komentarz o sojusznikach walczących w Iraku i Afganistanie zostały odebrane w Polsce szczególnie negatywnie – wskazał ekspert.

Skandaliczne słowa Trumpa o sojusznikach z NATO

Wspomniana przez dr. Biskupa wypowiedź Trumpa o sojusznikach padła w wywiadzie dla stacji Fox News. Amerykański przywódca wyraził w nim wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie.

– Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO. Słowa te odbiły się szerokim echem zarówno w Polsce, jak i innych krajach członkowskich Sojuszu.

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wykonano w dniach 26-27 stycznia metodą CAWI na próbie 1010 dorosłych Polaków.

