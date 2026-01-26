To dlatego PiS zmienił ton ws. Brauna? "Na Nowogrodzką trafiły jasne sygnały"

O powodach nagłego zaostrzenia retoryki Prawa i Sprawiedliwości wobec Grzegorza Brauna donosi w poniedziałek TVN24.

Media: PiS zmienił ton ws. Brauna po spotkaniu Kaczyńskiego z ambasadorem USA

Dziennikarz stacji Patryk Michalski przywołuje trzy źródła w Prawie i Sprawiedliwości, które twierdzą, że zmiana tonu wypowiedzi wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej zaczęła być widoczna po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przypomnijmy, że prezes PiS i Tom Rose spotkali się w połowie grudnia, o czym amerykański dyplomata poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Na Nowogrodzką trafiły jasne sygnały, że rząd, w którym jakikolwiek udział miałby Grzegorz Braun, nie będzie mógł liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych – powiedział jeden z informatorów stacji.

Michalski zwraca uwagę, że wcześniejsze wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczące Grzegorza Brauna nie były tak kategoryczne. Pojawiały się bowiem głosy, że lepszy Braun niż Tusk. Teraz zaś "jest zapowiedź objęcia Brauna kordonem".

Kaczyński porównał Brauna do Putina. "To wyklucza współpracę z USA"

Ustalenia TVN24 pojawiają się dzień po niezwykle ostrym wystąpieniu Kaczyńskiego. Prezes PiS podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej stanowczo wykluczył możliwość jakiejkolwiek współpracy z Braunem.

– To trzeba sobie jasno powiedzieć. Może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka. Żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, poza wszelkimi wątpliwościami. Rozumiem, że on jest sprawnym retorem i trafia w realne emocje i problemy, ale to jest robione w sposób, który kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To zaś oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo. To by była droga do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia – mówił Kaczyński. – Polska nie jest dziś w stanie samodzielnie, bez silnych sojuszy wojskowych, odstraszyć Rosji. Zanim zbudujemy armię, która sama odstraszy Rosję, minie bardzo dużo czasu – przekonywał lider PiS.

