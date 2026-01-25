Prezes PiS: Kto chce głosować na Brauna, głosuje na Tuska i Putina

Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się w niedzielę w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Wziął udział w spotkaniu z wyborcami i działaczami partii w ramach kampanii "Czas Polski. Program Polaków".

– Musimy wygrać. Teraz jest pytanie: czy można wygrać? Tak, proszę państwa, badania dają w tej chwili prawicy przewagę, tylko że ona nie jest zintegrowana tak, jak byłoby to do niedawna w jednej czy dwóch partiach. Przy czym ta jedna partia, czyli my, to była partia duża, a ta druga, czyli Konfederacja, to była partia zupełnie niewielka – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Przed nami stoi takie zdanie, aby ten potencjał połowy, a często badania wykazują, że ponad połowy społeczeństwa, został wykorzystany i żeby on się zwiększał w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy – dodał.

Kaczyński: Żadnych sojuszy z Braunem

W wyjątkowo mocnych słowach odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej spekulacji o możliwej koalicji PiS z partią Grzegorza Brauna, Konfederacją Korony Polskiej, po wyborach parlamentarnych w 2027 r.

– To trzeba sobie jasno powiedzieć. Może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka. Żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, poza wszelkimi wątpliwościami. Rozumiem, że on jest sprawnym retorem i trafia w realne emocje i problemy, ale to jest robione w sposób, który kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To zaś oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo. To by była droga do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia – mówił Kaczyński. – Polska nie jest dziś w stanie samodzielnie, bez silnych sojuszy wojskowych, odstraszyć Rosji. Zanim zbudujemy armię, która sama odstraszy Rosję, minie bardzo dużo czasu – podkreślił.

– O żadnych sojuszach z Braunem nie ma mowy. Kto chce zawierać sojusz albo głosować na Brauna, głosuje w gruncie rzeczy na Tuska i Putina. Taka jest prawda. I to jest poza jakimikolwiek wątpliwościami – stwierdził.

