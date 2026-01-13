Prawica ma szansę na większość w Senacie? "Bez Brauna nie ma sensu"

Od wyborów prezydenckich w przestrzeni publicznej krąży pomysł zawarcia paktu senackiego pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją. Gotowość do utworzenia wspólnego, niepodległościowego bloku senackiego zadeklarował lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun.

Współpraca miałaby polegać na wystawieniu wspólnej listy kandydatów w wyborach do Senatu. Pojawiły się nawet głosy, że patronat nad tego rodzaju inicjatywą mógłby objąć prezydent Karol Nawrocki.

Przypomnijmy, że przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. ówczesna opozycja (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 Szymona Hołowni, a także Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski") podjęła decyzję o zawiązaniu paktu senackiego, aby uniknąć rozbicia głosów elektoratu anty-PiS.

Prognoza mandatów do Senatu

Serwis Stan 360 sprawdził, kto uzyskałby większość w Senacie, gdyby wybory odbyły się teraz. Przygotowano dwa warianty. "W najnowszej prognozie do Senatu Pakt Senacki utrzymuje większość, zdobywając 65 mandatów, przy 35 miejscach dla PiS. Przy założeniu wspólnego startu PiS i Konfederacji układ sił wygląda jednak inaczej – Pakt Senacki miałby 54 mandaty, a Pakt Prawicowy 46" – czytamy.

Wyniki skomentował prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. "Pakt Prawicowy bez Brauna nie ma sensu (przynajmniej teraz przy jego obecnych sondażach)" – napisał na platformie X.

twitter

Najnowszy sondaż partyjny

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że największym poparciem może się obecnie cieszyć Koalicja Obywatelska (30,9 proc.). Na drugim miejscu jest PiS z 25,9 proc. Na najniższym stopniu podium znalazła się Konfederacja z wynikiem 11,2 proc.

Kolejne miejsce zajęła Konfederacja Korony Polskiej. Partię Grzegorza Brauna wskazało 9,7 proc. respondentów. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Nowa Lewica, która uzyskała w sondażu 8,2 proc. poparcia.

5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby: partia Razem (4,4 proc.), PSL (3,2 proc.) oraz Polska 2050 (2 proc.).

Czytaj też:

"Pakt szerokiej prawicy". Czarnek i Bosak o scenariuszach przed wyboramiCzytaj też:

Wybory 2027. Polityk PiS: Nie podzielam opinii, które są na prawicy