Wybory 2027. Polityk PiS: Nie podzielam opinii, które są na prawicy

Chociaż coraz głośniej mówi się o ewentualnej współpracy PiS oraz Konfederacji w kontekście najbliższych wyborów parlamentarnych (pakt senacki), politycy obu ugrupowań nie szczędzą sobie krytyki.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska ujawniła "przekaz dnia", który miał być powielany przez parlamentarzystów i działaczy PiS w mediach i mediach społecznościowych. W tzw. briefie znajdowały się instrukcje, w jaki sposób atakować Konfederację, a zwłaszcza Sławomira Mentzena.

Nie wszyscy w PiS-ie chcieli dostosować się do wytycznych. – Byłem zdziwiony, jak dostałem te przekazy. Bo rozumiem fakt, że z Mentzenem nam dziś nie po drodze, ale atakowanie go za to, że rzekomo wspiera banderyzm albo bronił lockdownów, podczas gdy wszyscy wiedzą, że to nieprawda? No błagam… To nam bardziej zaszkodziło, niż pomogło – powiedział WP jeden z polityków PiS.

Wybory parlamentarne. Müller: Nie podzielam tych opinii

Tymczasem ostatnie sondaże, realizowane przez różne pracownie, pokazują, że duże szanse na większość parlamentarną po najbliższych wyborach miałaby koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Niektóre badania wskazują, że do większości potrzebna byłaby jeszcze współpraca z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią Grzegorza Brauna.

– Istnieje takie ryzyko, że Donald Tusk, polaryzując scenę polityczną, utrzyma około 30 proc. poparcia – to jest całkiem sporo, pomimo tych nieudolnych rządów – i zbuduje na przykład jakąś swoją czwartą, piątą czy szóstą "drogę", jakkolwiek ją nazwie. Chyba teraz to Nowa Polska (...). Więc taka przystawka już powstaje – skomentował w audycji "Trzy Pytania na Koniec Dnia" Radia Zet europoseł PiS Piotr Müller.

– Myślę, że to jest takie preludium do budowy potencjalnego koalicjanta dla PO i my ten scenariusz musimy brać poważnie pod uwagę. Nie podzielam tych opinii, które są na prawicy, że my mamy jakąś gwarancję wygranych wyborów. Tak absolutnie nie jest – stwierdził.

Czytaj też:

Konfederacja zawrze sojusz z PiS? Płaczek: Jeden z ciekawszych pomysłówCzytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny. Oto jak chcą głosować Polacy