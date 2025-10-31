Braun "języczkiem u wagi" w nowym sondażu. Bez niego nie będzie rządu?

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że największe szanse na zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych ma Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,8 proc. głosów. To wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania tej samej pracowni, przeprowadzonego w dniach 10-13 października.

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie głosować 26,7 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2,2 pkt proc. w ciągu niespełna dwóch tygodni.

Podium niezmiennie zamyka Konfederacja, którą wskazało 11,9 proc. ankietowanych. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka odnotowało jednak kolejny spadek poparcia, tym razem o 1 pkt proc.

Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 6,9 proc. poparcia (spadek o 0,4 pkt proc.). W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Formacja Grzegorza Brauna uzyskała w najnowszym sondażu 6,4 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Pod progiem wyborczym znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,8 proc.; wzrost o 0,9 pkt proc.), partia Razem (3,4 proc.; wzrost o 1 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.; spadek o 0,1 pkt. proc.). Z kolei 6,6 proc. uczestników badania jeszcze nie wie, na kogo oddałoby głos.

Tak wyglądałby podział sejmowych mandatów

Wirtualna Polska przedstawiła symulację podziału mandatów w Sejmie. Jeżeli wyniki sondażu potwierdziłyby się w wyborach parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się jesienią 2027 r., to podział ten wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska – 189,

Prawo i Sprawiedliwość – 161,

Konfederacja – 60,

Lewica – 26,

Konfederacja Korony Polskiej – 24.

Zarówno KO, jak i PiS, aby rządzić, potrzebowałyby koalicjanta. PiS z Konfederacją dysponowałoby 221 mandatami. Do większości potrzebna byłaby zatem jeszcze współpraca z partią Grzegorza Brauna. Wówczas większość wynosiłaby 245 mandatów.

W rozmowie z WP prof. Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, zwrócił uwagę, że "z Brauna robi się języczek u wagi". – Zazwyczaj tak skrajnie radykalne, ekstremistyczne partie jak Brauna są w parlamentach izolowane. A tu okazuje się, że bez niej ta koalicja się nie dopina. To pozostawia nas w kryzysie politycznym – stwierdził.

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 24-26 października 2025 r. na próbie 1000 osób.

