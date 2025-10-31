Ujawniono "przekaz dnia" dla polityków PiS. Tak mają atakować Mentzena

Chociaż coraz głośniej mówi się o ewentualnej współpracy PiS oraz Konfederacji w kontekście najbliższych wyborów parlamentarnych (pakt senacki), politycy obu ugrupowań nie szczędzą sobie krytyki.

Wirtualna Polska dotarła do tzw. partyjnego przekazu dnia, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza odpuszczać Sławomirowi Mentzenowi. W tzw. briefie, rozsyłanym przez biuro prasowe PiS do parlamentarzystów i działaczy, Mentzen nazywany jest politykiem "niepoważnym" i "niewiarygodnym", którego "cechuje zmienność poglądów", a Konfederacja jest oskarżana o konszachty z Donaldem Tuskiem.

"Przekaz dnia" ma być powielany w rozmowach z dziennikarzami oraz nagraniach polityków PiS zamieszczanych w mediach społecznościowych. W tym samym briefie znajdują się instrukcje, jak bronić się przed zarzutami dotyczącymi kontrowersyjnej sprzedaży działki pod CPK.

Tak chcą bić w Mentzena. Ujawniono "przekaz dnia" PiS

W dokumencie, który znalazł się m.in. na wewnętrznych grupach polityków PiS, zawarte jest m.in. takie zdanie: "Konfederacja ma odegrać rolę nowej Trzeciej Drogi, aby konserwować wpływy Tuska i jego ludzi".

"W razie ataków Konfederacji warto podkreślać różnice między PiS a Konfederacją oraz przypominać ich propozycje programowe, takie jak: prywatyzacja służby zdrowia, prywatyzacja edukacji, prywatyzacja lasów państwowych, wspieranie banderyzmu przez Mentzena (nie poparł poprawki PiS do ustawy ws. Ukraińców zakazującej szerzenia banderyzmu), popieranie lockdownów, wskazując, że to dobre rozwiązanie stosowane w innych krajach w związku z COVID-em [w briefie podany jest link do wypowiedzi Mentzena z 2020 r. – przy.]" – czytamy.

Politycy PiS mają także przypominać, że "kilku posłów Konfederacji poparło poprawkę posłanki PO Klaudii Jachiry, zmierzającą do odebrania 800 plus Polakom, którzy stracili pracę". "Z jednej strony Konfederacja mówi o »wywracaniu stolika«, a z drugiej – jej posłowie (łącznie z liderem) twierdzą, że są w stanie usiąść do stołu z Tuskiem i Koalicją Obywatelską w sprawie koalicji (wypowiedzi Mentzena, Wiplera)" – wskazano.

Czytaj też:

Tusk rozmawia z Konfederacją? "Mam wszędzie emisariuszy"Czytaj też:

"Wróg nie jest po prawej stronie". Poseł PiS apeluje do Konfederacji