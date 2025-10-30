"Wróg nie jest po prawej stronie". Poseł PiS apeluje do Konfederacji

Chociaż mówi się o perspektywie współpracy obu ugrupowań, politycy dwóch różnych środowisk nie szczędzą sobie krytyki. Gorzkie słowa pod adresem Sławomira Mentzena wypowiedział niedawno Joachim Brudziński.

Europoseł PiS został zapytany na antenie RMF FM o krytyczne wypowiedzi pod adresem jego partii, jakie padają ze strony lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. – Sławomir Mentzen niewątpliwie jest wybitnym operatorem hulajnogi i wybitnym smakoszem swojego własnego, produkowanego przez jego browar piwa, natomiast czy jest wybitnym politykiem, ja śmiem, póki co jeszcze wątpić – stwierdził Brudziński.

Śliwka: Prezes PiS z sercem na dłoni podchodzi do polityków Konfederacji

Do relacji między Konfederacją a PiS odniósł się w czwartek na antenie Radia Plus poseł tej drugiej formacji, Andrzej Śliwka.

– Ja bym chciał rzeczywiście zaapelować do kolegów i koleżanek z Konfederacji, że wróg nie jest po prawej stronie. Jeżeli rzeczywiście chcą, żeby w Polsce zmieniło się, jeżeli chcą, żeby Polska była krajem rozwijającym się bezpiecznym, proponuję, żeby atakowali obecną koalicję rządzącą – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Śliwka, "pan prezes Jarosław Kaczyński z sercem na dłoni podchodzi do polityków Konfederacji".

Polityk zwrócił również uwagę na postawę jednego z liderów Konfederacji ws. CPK. – Cieszy mnie nawrócenie pana Sławomira Mentzena, bo pamięta pan jako uważny obserwator sceny politycznej, że Sławomir Mentzen podważał sens tej inwestycji. Oczywiście po tym jak opinia publiczna zadecydowała, że CPK to jest wartościowy program, to Sławomir Mentzen zmienił zdanie – powiedział poseł PiS.

Mocna pozycja Konfederacji w sondażu

Jak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", najwięcej respondentów chce głosować na Koalicję Obywatelską. Współrządzące ugrupowanie może liczyć na 30,4 proc., czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września. Na drugim miejscu jest PiS z 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). W poprzednim miesiącu obydwa ugrupowania miały niemal wyrównane wyniki. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Konfederacja z 15 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica z poparciem 6,7 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej z 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

Taki wynik badania opinii publicznej wskazuje na zasadność pytania o możliwość zawiązania koalicji rządzącej z Konfederacją przez ugrupowanie, które wygra najbliższe wybory parlamentarne.

