Wszystko zależy od Konfederacji. Takiego sondażu jeszcze nie było

"Czy popiera Pani/Pan scenariusz, w którym Konfederacja po wyborach w 2027 r. uczestniczy w tworzeniu rządu?" – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu, jaki pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu.

Za wejściem Konfederacji do rządu opowiada się łącznie 47,1 proc. respondentów. Z kolei 37 proc. badanych jest temu przeciwna, a następne 15,9 proc. nie ma wyrobionego zdania.

Najciekawiej jednak wyglądają wyniki dotyczące tego, z kim partia Bosaka i Mentzena miałaby stworzyć większość. 24,3 proc. ankietowanych jest bowiem zdania, że Konfederacja powinna porozumieć się z Prawem i Sprawiedliwością. Z koeli 12 proc. ankietowanych popiera scenariusz, w którym powołano by rząd Konfederacji oraz Koalicji Obywatelskiej. Kolejne 10,8 proc. badanych chciałoby, aby Konfederacja utworzyła rząd "w innej konfiguracji".

Za rządami Konfederacji i PiS głosowali najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym bądź gimnazjalnym (33,3 proc.) oraz osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł netto (30,7 proc.).

Za sojuszem Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej opowiada się 15,1 proc. zarabiających między 5 tys. a 7 tys. zł netto, oraz ci najbogatsi (14,9 proc.).

Konfederacja niezbędna do rządzenia

Jak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", najwięcej respondentów chce głosować na Koalicję Obywatelską. Współrządzące ugrupowanie może liczyć na 30,4 proc., czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż pod koniec września. Na drugim miejscu jest PiS z 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). W poprzednim miesiącu obydwa ugrupowania miały niemal wyrównane wyniki. Na trzecim miejscu znalazła się natomiast Konfederacja z 15 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 1,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica z poparciem 6,7 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej z 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

