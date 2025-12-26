– Rosja jest gotowa sformalizować odpowiednie zobowiązania w formie pisemnego i prawnie wiążącego dokumentu. Jego konkretna forma może zostać ustalona w trakcie negocjacji, ale musi to być pełnoprawny akt prawa międzynarodowego – powiedziała.

Rzeczniczka MSZ Rosji dodała, że Moskwa „pozostaje otwarta na poważne rozmowy, na poważny dialog na pragmatycznych i sprawiedliwych zasadach, w odróżnieniu od większości krajów zachodnich, które zdecydowały się na eskalację wojskowo-polityczną i gospodarczą, która przekształca się i przeradza w presję”.

– Właśnie te państwa ponoszą pełną odpowiedzialność za eskalację sytuacji i utracone szanse, nawiasem mówiąc, również w sferze zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego i ogólnie globalnego – oceniła.

Maria Zacharowa mówiła niedawno m.in. o tym, że proces negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wojny na Ukrainie „postępuje powoli, ale we właściwym kierunku”.

Oskarżyła przy tym Europę o próbę rujnowania postępów dyplomatycznych w sprawie pokoju na Ukrainie. – W dialogu z administracją amerykańską niezmiennie wzywamy naszych kolegów do aktywnego oporu wobec tego destrukcyjnego procesu – dodała.

Zacharowa zaatakowała Polskę

Rzeczniczka MSZ Rosji zaatakowała Polskę w sprawie zamykanego konsulatu w Gdańsku.

– Ci, którzy chcą „przejąć” budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, powinni dokładnie rozważyć konsekwencje takiego posunięcia – powiedziała. Dodała, że jest „niesprawiedliwość wobec Rosji”.

