Tajemniczy wpis Zełenskiego. "Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem"

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że kwestie wrażliwe, w tym wszelkie kompromisy terytorialne, powinny być omawiane na szczeblu głów państw, a Kijów zabiega o osobiste spotkanie z Donaldem Trumpem.

„Uzgodniliśmy spotkanie na najwyższym szczeblu – z prezydentem Trumpem w najbliższej przyszłości. Wiele może się jeszcze rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem” – napisał na platformie X w piątek, po ostatniej rundzie rozmów między ukraińskimi i amerykańskimi negocjatorami.

twitter

Zełenski w czwartek przeprowadził rozmowy

Prezydent Ukrainy przeprowadził w czwartek rozmowy ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem i zięciem prezydenta USA Jaredem Kushnerem.

Stwierdził, że niektóre dokumenty, będące częścią szerszych działań mających na celu zakończenie konfliktu i zapewnienie odbudowy Ukrainy są „prawie gotowe”, podczas gdy inne są „w pełni przygotowane”.

Plan pokojowy

Na początku tygodnia Wołodymyr Zełenski przedstawił 20-punktowy projekt planu pokojowego, który określił jako główne ramy zakończenia wojny.

Chociaż plan zakładał udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, które miały zapobiec dalszej rosyjskiej agresji, nie doszło do żadnego kompromisu między Ukrainą a USA w kwestiach terytorialnych, których oddania przez Kijów domaga się Moskwa.

Przedmiotem dalszych dyskusji pozostała również kwestia kontroli nad okupowaną elektrownią jądrową w Zaporożu.

Czytaj też:

"Są dobre pomysły". Zełenski rozmawiał z wysłannikami USACzytaj też:

Zełenski ujawnił projekt planu pokojowego. Jest pierwszy komentarz Kremla