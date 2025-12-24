Zełenski ujawnił projekt planu pokojowego. Jest pierwszy komentarz Kremla

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił dziennikarzom zaktualizowaną wersje planu pokojowego. W środę lista została opublikowana. Nie ma w niej mowy o koncepcji akcesji Ukrainy do NATO, jest natomiast wskazanie obecnej linii frontu jako rozgraniczeniowej. Wynikałoby z tego, że USA nie rezygnują z ważnego dla Kijowa punktu, by Rosja zgodziła się odstąpić od żądania wycofania się wojsk ukraińskich z kontrolowanej przez nie części terytorium Donbasu. Nie jest tajemnicą, że przyszły status tego obwodu jest wśród najważniejszych spornych punktów projektowanego porozumienia.

Kreml: Nie za pośrednictwem mediów

Dziennikarze zapytali o te doniesienia rzecznika prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Pieskowa. Rosjanin nawiązał do rozmów, jakie w miniony weekend na Florydzie odbyli przedstawiciele USA, Steve Witkoff i Jared Kushner z reprezentującym Kreml Kiryłłem Dmitrijewem.

– Dmitriew miał już okazję szczegółowo poinformować Władimira Putina o wynikach swojej podróży (do Miami – red.). Teraz, w oparciu o informacje otrzymane przez głowę państwa, możemy sformułować nasze przyszłe stanowisko i kontynuować kontakty w najbliższej przyszłości, korzystając z istniejących kanałów, które obecnie funkcjonują – powiedział Pieskow.

Polityk przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko, że Moskwa nie uważa za stosowne prowadzenia jakiejkolwiek komunikacji na temat planu pokojowego za pośrednictwem mediów.

Wojna o Ukrainę. Projekt planu pokojowego – 20 punktów

Według wersji przekazanej mediom przez prezydenta Ukrainy 20 punktów projektu wygląda obecnie następująco:

1 Suwerenność: Sygnatariusze potwierdzają, że Ukraina jest suwerennym państwem.

2 Umowa o nieagresji: Dokument stanowi pełną i niekwestionowaną umowę o nieagresji między Rosją a Ukrainą. Zostanie ustanowiony mechanizm monitorujący linię konfliktu za pomocą satelitarnego nadzoru bezzałogowego, aby wcześnie wykrywać naruszenia.

3 Gwarancje bezpieczeństwa: Ukraina otrzyma oficjalne gwarancje bezpieczeństwa.

4 Liczebność armii: Wielkość Sił Zbrojnych Ukrainy w czasie pokoju zostanie utrzymana na poziomie 800 tys. personelu

5 Gwarancje typu "Artykuł 5": USA, NATO i europejscy sygnatariusze zapewnią Ukrainie gwarancje zbliżone do Artykułu 5 traktatu NATO. W przypadku inwazji Rosji uruchomiona zostanie skoordynowana odpowiedź militarna i przywrócone zostaną wszystkie globalne sankcje. Gwarancje zostaną unieważnione, jeśli to Ukraina niesprowokowana zaatakuje terytorium Rosji. Dotychczasowe dwustronne umowy bezpieczeństwa z ok. 30 krajami pozostają w mocy.

6 Nieagresja Rosji: Rosja sformalizuje swoje stanowisko o nieagresji wobec Europy i Ukrainy we wszystkich niezbędnych ustawach, ratyfikowanych przez Dumę Państwową.

7 Członkostwo w UE: Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej w jasno określonym terminie (prezydent Zełenski sugeruje lata 2027 lub 2028) i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp do rynku europejskiego.

8 Globalny pakiet rozwojowy: Ukraina otrzyma szeroki pakiet wsparcia gospodarczego, obejmujący m.in.: inwestycje w sztuczną inteligencję, centra danych i nowoczesne technologie, wspólną z USA modernizację i eksploatację infrastruktury gazowej (rurociągi, magazyny), odbudowę miast i osiedli mieszkaniowych oraz rozwój infrastruktury i wydobycia zasobów naturalnych, powołanie "administratora dobrobytu" (wysokiej rangi eksperta finansowego) do nadzoru nad planem odbudowy.

9 Fundusze na odbudowę: Powstaną fundusze mające na celu mobilizację 800 mld dol. na pokrycie kosztów zniszczeń wojennych i odbudowę gospodarki.

10 Wolny handel z USA: Ukraina przyspieszy negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

11 Status nienuklearny: Ukraina potwierdza zobowiązanie do pozostania państwem nieposiadającym broni jądrowej.

12 Zaporoska Elektrownia Jądrowa (punkt sporny): Waszyngton proponuje wspólny zarząd Ukrainy, Rosji i USA (po 33 proc.), z USA jako głównym nadzorcą. Ukraina sprzeciwia się rosyjskiej kontroli, żądając demilitaryzacji Enerhodaru i elektrowni oraz utworzenia spółki joint venture z USA.

13 Tolerancja i edukacja: Wprowadzenie kursów szkolnych promujących zrozumienie kulturowe i walkę z uprzedzeniami. Ukraina przyjmie unijne zasady dotyczące ochrony języków mniejszości i tolerancji religijnej.

14 Linia frontu i "Wolne Strefy Ekonomiczne" (punkt sporny): Linia pozycji wojskowych z dnia podpisania umowy zostanie uznana za de facto linię frontu. Rosja musi wycofać się z okupowanych części obwodów dniepropietrowskiego, mikołajowskiego, sumskiego i charkowskiego. Rozważana jest koncepcja "potencjalnych wolnych stref ekonomicznych" w Donbasie, co ma być kompromisem wobec żądań terytorialnych obu stron. Wzdłuż linii frontu zostaną umieszczone siły międzynarodowe.

15 Rozwiązywanie sporów: Rosja i Ukraina zobowiązują się do nieużywania siły w celu zmiany ustaleń terytorialnych i rozwiązywania sporów drogą dyplomatyczną.

16 Wolność żeglugi: Rosja nie będzie blokować komercyjnego wykorzystania Dniepru i Morza Czarnego. Mierzeja Kinburnska zostanie zdemilitaryzowana.

17 Kwestie humanitarne: Ustanowienie komitetu humanitarnego, który zapewni: Wymianę więźniów na zasadzie "wszyscy za wszystkich", uwolnienie cywilów, dzieci i więźniów politycznych.

18 Wybory: Ukraina musi przeprowadzić wybory prezydenckie tak szybko, jak to możliwe po podpisaniu porozumienia.

19 Nadzór i moc prawna: Umowa będzie prawnie wiążąca. Jej wdrażanie będzie monitorowane przez Radę Pokoju pod przewodnictwem Donalda Trumpa. Naruszenia będą skutkować sankcjami.

20 Zawieszenie broni: Wejdzie w życie natychmiast po zaakceptowaniu umowy przez wszystkie strony.

