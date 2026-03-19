Katar. Czarny scenariusz coraz bliżej. "Spełniły się najgorsze obawy"

Izraelskie uderzenia w irańskie złoże gazowe South Pars oraz odwetowy atak Teheranu na katarski terminal Ras Laffan oznaczają gwałtowną eskalację konfliktu, której obawiało się wielu analityków – podaje Reuters.

Prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi powiedział w wywiadzie dla agencji, że ataki Iranu na Katar uszkodziły instalacje odpowiadające za 17 proc. zdolności eksportowych skroplonego gazu ziemnego (LNG) tej firmy, a ich naprawa zajmie od trzech do pięciu lat.

– Nigdy w najśmielszych snach nie pomyślałbym, że Katar i cały region zostanie zaatakowany w taki sposób, i że zrobi to bratni kraj muzułmański w miesiącu Ramadanu – podkreślił al-Kaabi.

Dodał, że koncern może być zmuszony do ogłoszenia siły wyższej w długoterminowych kontraktach na dostawy LNG – nawet na okres do pięciu lat – w przypadku dostaw kierowanych do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin.

Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie wzrosły dwukrotnie

Ceny gazu w Europie wzrosły w czwartek o 35 proc., a ropa naftowa podrożała o 10 proc. Od początku wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, ceny gazu wzrosły dwukrotnie – odnotowuje Reuters.

– Jesteśmy teraz na dobrej drodze do katastrofalnego scenariusza kryzysu gazowego – powiedział Saul Kavonic, analityk ds. energii w MST Financial. Jego zdaniem, po zakończeniu wojny zakłócenia w dostawach LNG mogą trwać miesiącami, a nawet latami.

Europejski Bank Centralny poinformował w czwartek (19 marca), że wojna w Iranie będzie miała "istotny wpływ" na inflację w krótkim terminie, w zależności od jej intensywności i czasu trwania.

Rynki finansowe spodziewają się obecnie, że inflacja w strefie euro wzrośnie w ciągu najbliższego roku o blisko 4 proc., a powrót do celu EBC (2 proc.) zajmie lata. Inwestorzy liczą się też z dwoma lub trzema podwyżkami stóp procentowych do grudnia.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Iran proponuje rozwiązanie