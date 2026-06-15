Poseł KO stracił stanowisko. Czarne chmury nad politykiem

Wojciech Król został w poniedziałek odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego KO na śląsku. Wniosek o to złożył Wojciech Saługa, przewodniczący regionalnych struktur KO.

Poseł nadal sprawuje funkcję wiceszefa klubu parlamentarnego KO oraz przewodniczącego Rady Mediów Narodowych.

Prokuratura Europejska chce uchylenia immunitetu Wojciecha Króla

Na początku maja Prokuratura Europejska poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla z KO.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dotyczących modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że w ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wniosek zawierał błędy formalne. Marszałek Czarzasty zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie do za pośrednictwem prokuratora generalnego.

We wtorek Włodzimierz Czarzasty przekazał, że 28 maja europejska prokurator generalna poinformowała Kancelarię Sejmu, że zastrzeżenie dotyczące podstawy prawnej zostały uznane i wniosek został uzupełniony.

Wniosek został skierował do sejmowej Komisji Regulaminowej.

Zatrzymania w sprawie

W grudniu 2025 roku śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 roku przekazywała poufne informacje dotyczące zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

Z kolei w kwietniu zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Czytaj też:

"Gigantyczne złodziejstwo, przekręty na miliony zł". Ważny poseł KO ma poważne kłopotyCzytaj też:

Czarne chmury nad posłem KO. "Prawdopodobnie mamy do czynienia ze śląską ośmiornicą"