"Gigantyczne złodziejstwo, przekręty na miliony zł". Ważny poseł KO ma poważne kłopoty

Na początku maja Prokuratura Europejska poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla z KO.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dotyczących modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że w ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wniosek zawierał błędy formalne. Zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie do za pośrednictwem prokuratora generalnego.

We wtorek Włodzimierz Czarzasty przekazał, że 28 maja europejska prokurator generalna poinformowała Kancelarię Sejmu, że zastrzeżenie dotyczące podstawy prawnej zostały uznane i wniosek został uzupełniony.

Wniosek został skierował do sejmowej Komisji Regulaminowej.

W grudniu 2025 roku śledczy zatrzymali cztery osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 roku przekazywała poufne informacje dotyczące zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

Z kolei w kwietniu zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Afera na Śląsku. Prominentny poseł KO ma poważne problemy

Michał Woś, poseł PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o tę sprawę, zwrócił uwagę, że wniosek Prokuratury Europejskiej wobec Wojciecha Króla jest ciągle utajniony.

– Natomiast wiemy, że Czarzasty okazał się być skrajnym hipokrytą, bo wnioski dotyczące opozycji przepychał wręcz kolanem w ekspresowym tempie, a jeśli chodzi o wnioski dotyczące swoich ludzi, dających mu władzę, nagle znajduje jakieś preteksty formalne i bez przerwy odsyła do poprawki, co już rodzi pytania – zauważył.

Poseł PiS zauważył, że z tego, co wiemy z komunikatów, także samych służb i organów ścigania, to mówią one wprost o gigantycznym złodziejstwie, przekrętach na miliony złotych w tramwajach na Górnym Śląsku, gdzie jest zaangażowanie posła Wojciecha Króla.

– Zwłaszcza, że mnóstwo ludzi usłyszało w tej sprawie już zarzuty, są nawet jakieś aresztowania na Śląsku, co potwierdza skrajną hipokryzję obecnej władzy – ocenił.

Koalicja rządowa uchyli immunitet Wojciechowi Królowi?

Pytany, jak jego zdaniem zagłosuje obecna koalicja i czy uchyli immunitet Wojciechowi Królowi tak, jak chętnie uchyla je posłom opozycji, odpowiedział, że "widzieliśmy, jak się zachowywali przy Grodzkim, gdzie dziesiątki osób pod odpowiedzialnością karną zeznawało o ordynarnych łapówkach, a w Senacie nie uchylali mu immunitetu właściwie do dzisiaj".

– Natomiast sprawa immunitetu Wojciecha Króla jest o tyle skomplikowana, że ten wniosek skierowało bożyszcze Tuska, Bodnara i Żurka, czyli Prokuratura Europejska. Coś, w co oni byli wpatrzeni jak w święty obrazek, a ona wzięła się za nich, bo pierwsze sprawy dotyczą złodziejstwa wokół Platformy Obywatelskiej i afery związanej z Koalicją Obywatelską na Śląsku. Nie mam wątpliwości, że zachowają się dokładnie tak, jak będzie chciał tego Donald Tusk. On zdecyduje o tym, czy będą swojego posła bronić jak niepodległości, czy jednak przed wyborami będą się bali występować przeciwko swoim mocodawcom. Pamiętajmy, że Prokuratura Europejska jest organem unijnym, a Tusk niczego się tak nie boi jak swoich mocodawców z UE – powiedział.

Prokuratura Europejska. PiS był przeciwko przystąpieniu

Na uwagę, że PiS był przeciwny przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, Michał Woś powiedział, że tak i dalej są przeciwni pod względem obrony polskiej suwerenności.

– Jednak oddajemy sporą część władzy, która jest dzierżona przez suwerenne państwa narodowe na poziom unijny. Możliwość ścigania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przez organy unijne to jest kolejny krok do budowy państwa europejskiego. Nie powinno być tak, że organizacja międzynarodowa, jaką jest Unia Europejska, zyskuje kolejne kompetencje, które dotychczas były przypisane wyłącznie suwerennym państwu narodowym. Więc my się nie zgadzamy z założeniem ideologicznym i prawnym, które za tym stoi – tłumaczył.

Ocenił jednak, że skuteczność tej organizacji, jeżeli mają tak twarde dowody, pokazuje, że rzeczywiście muszą kierować te wnioski o uchylenie immunitetu.

KO wyciągnie konsekwencje wobec posła Króla?

Michał Woś pytany, czy wiadomo mu coś na ten temat, aby KO miała wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje wobec posła Wojciecha Króla, dlatego że on jest wiceszefem klubu KO, ale jest też szefem Rady Mediów Narodowych, zwrócił uwagę, że "to jest niezwykle wpływowa postać z intratnymi posadami".

– Sam miażdżący fakt związany z dowodami na to złodziejstwo, które miało miejsce, już powinno być dyskwalifikujące. To sprawa o ordynarne łapówki, korupcję i układ złodziejski, który na Śląsku został utworzony wokół tego posła. De facto to wynika z komunikatów, które Prokuratura Europejska w tej sprawie kieruje – powiedział.

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